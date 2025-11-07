A PSP e a GNR identificaram o suspeito do atropelamento e fuga de uma mulher de 62 anos, que foi colhida numa passadeira em Faro. A
vítima continua internada, mas já se encontra em situação estável.
Atropelou mulher de 62 anos na passadeira e colocou-se em fuga. Uma semana depois, autoridades identificaram o suspeito
Marisa Rodrigues
Há 25 min