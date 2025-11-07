VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Atropelou mulher de 62 anos na passadeira e colocou-se em fuga. Uma semana depois, autoridades identificaram o suspeito

A PSP e a GNR identificaram o suspeito do atropelamento e fuga de uma mulher de 62 anos, que foi colhida numa passadeira em Faro. A
vítima continua internada, mas já se encontra em situação estável.

  • Marisa Rodrigues
    Marisa Rodrigues
Há 25 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:59

Homem mata mulher à facada em plena via pública no Porto

Ontem às 21:46
1

PJ faz apelo à população de Lisboa para localizar pais de bebé deixado no lixo em Cascais

Há 3h e 3min
2

Lisboa, Oeiras, Sintra e mais: vários concelhos vão ter cortes de eletricidade durante o fim de semana

Ontem às 13:33
3
05:09

O seu filho queixa-se de não ter nada para fazer? Atribuir-lhe uma tarefa de imediato pode não ser a melhor solução

Hoje às 10:24
4
02:36

Tem 48 anos e há 32 que entra e sai da prisão: reclusa de Tires em choque com guardas prisionais

Ontem às 14:49
5
15:14

"Chegámos a um ponto em que a situação na saúde parece insustentável": 5.ª Coluna na íntegra

Ontem às 22:11
6
00:53

Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

5 nov, 14:11
7

Militar detido por desviar dinheiro de multas em Mirandela

Hoje às 10:12
8

Homem detido por suspeita de abuso sexual da filha menor em Terras de Bouro

Hoje às 10:58
9
01:58

Mantorras recebe mensagem a apelar ao voto em Noronha Lopes. Candidato à presidência do Benfica nega envolvimento

Ontem às 21:35
10
05:40

PJ alerta. Menores são abordados em plataformas de jogos e "rapidamente ficam à mercê de agressores sexuais online"

Ontem às 21:22
11

Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro num posto de combustível

Hoje às 11:01
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

PJ faz apelo à população de Lisboa para localizar pais de bebé deixado no lixo em Cascais

Há 3h e 3min

Domingo haverá corte de eletricidade em alguns municípios e, por isso, é melhor "desligar os eletrodomésticos"

Hoje às 08:00

Pensões mais baixas devem aumentar 2,79% em 2026, anuncia ministra

Hoje às 10:40

Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro num posto de combustível

Hoje às 11:01
05:09

O seu filho queixa-se de não ter nada para fazer? Atribuir-lhe uma tarefa de imediato pode não ser a melhor solução

Hoje às 10:24
02:36

Tem 48 anos e há 32 que entra e sai da prisão: reclusa de Tires em choque com guardas prisionais

Ontem às 14:49
00:56

"Para terminar, uma boa notícia": Carla celebrou com alegria a última sessão de quimioterapia

Ontem às 21:40
02:50

Alegados guias turísticos intimidam visitantes e assaltam viaturas em Sintra

Ontem às 13:58

Jovem de 17 anos abusou de menino de seis anos em casa em 2024. Caso foi denunciado pela mãe durante terapia

Ontem às 12:35
02:12

Médicos tarefeiros quase triplicaram nos últimos anos e custam mais de 727 mil euros por dia

Ontem às 21:43
01:42

"Está tudo muito caro". Num dos municípios com menos poder de compra, todos os dias se fazem contas à vida

Ontem às 21:32