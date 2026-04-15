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Auditorias revelam falhas graves no financiamento dos partidos

O financiamento de César do Paço ao Chega é apenas um dos problemas identificados nas mais recentes auditorias às contas partidárias. PS, PSD e Iniciativa Liberal também apresentam irregularidades, com destaque para o caso dos liberais, cujos documentos chegaram a ser recusados pela Entidade das Contas por falta de elementos essenciais, ainda no tempo de João Cotrim de Figueiredo

  • Nuno Guedes
Há 20 min
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