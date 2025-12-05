Aumento de listas de espera e recusa de pacientes "não rentáveis": jornal espanhol denuncia grupo que gere Hospital de Cascais

Foram revelados áudios do CEO do mesmo grupo privado que gere o Hospital de Cascais. É ouvido a pedir aos diretores do Hospital de Torrejón, na zona de Madrid, que aumentem a lista de espera, de forma a poderem faturar mais cinco milhões, e que recusem doentes não rentáveis. Dá também instruções para ser reutilizado material cirúrgico de uso único.