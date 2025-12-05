VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Aumento de listas de espera e recusa de pacientes "não rentáveis": jornal espanhol denuncia grupo que gere Hospital de Cascais

Foram revelados áudios do CEO do mesmo grupo privado que gere o Hospital de Cascais. É ouvido a pedir aos diretores do Hospital de Torrejón, na zona de Madrid, que aumentem a lista de espera, de forma a poderem faturar mais cinco milhões, e que recusem doentes não rentáveis. Dá também instruções para ser reutilizado material cirúrgico de uso único.

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 24 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

Ontem às 22:24
1

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Há 3h e 35min
2
02:00

Atropelamento seguido de fuga em Albufeira deixa jovem de 18 anos em estado grave

Ontem às 15:47
3

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Hoje às 10:24
4

Três menores encontrados sozinhos em alojamento local em Matosinhos

Hoje às 10:13
5
00:58

Jovem em estado grave após ser atropelado em Albufeira. Condutor fugiu

Ontem às 21:21
6
35:50

O debate entre Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo na íntegra

Ontem às 22:26
7

Quatro pessoas baleadas esta madrugada. Uma acabou por morrer

30 nov, 10:18
8
01:46

Assaltaram uma ourivesaria em Loures e ainda não foram apanhados

Ontem às 21:15
9

Roubo à mão armada em Vila do Conde: idoso de 73 anos assaltado na garagem do prédio

Hoje às 07:44
10

Incêndio deflagra em conduta de extração no Centro Comercial Vasco da Gama

Hoje às 10:14
11

Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental

Hoje às 09:50
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Há 3h e 35min
04:50

"Há um verdadeiro perigo que ninguém percebe": nutricionista faz aviso aos jovens sobre as bebidas energéticas

Há 3h e 53min

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Hoje às 10:24

Bebé que foi retirada pela mãe do hospital de Gaia já foi entregue a uma instituição

Hoje às 09:42

Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental

Hoje às 09:50

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

Ontem às 22:24
02:35

Simulavam acidentes de automóvel para burlarem idosos. Acabaram detidos

Ontem às 21:22

Incêndio deflagra em conduta de extração no Centro Comercial Vasco da Gama

Hoje às 10:14

Carris já tem um novo presidente

Hoje às 06:31

TAP cancela voos para o dia da greve geral

Ontem às 16:51

Porque fecham as estradas da Serra da Estrela quando neva?

3 dez, 08:00