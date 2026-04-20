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Autoridades nos EUA falam numa tentativa de aniquilação familiar: pai mata todos os sete filhos a tiro

Um ato extremo de violência está a abalar uma pequena cidade americana, no estado do Louisiana. Sete crianças foram mortas a tiro pelo próprio pai. Há mais uma vítima mortal, também menor de idade, que se julga ser um primo. O suspeito terá ainda alvejado a mulher com quem estava casado há dois anos e uma outra com quem se teria relacionado

  • Leonor Goes Ferrão
Há 1h e 1min
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