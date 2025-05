Avaria em ambulâncias atrasa socorro de doente com AVC em Albufeira

No Algarve, a família de um homem de 82 anos que sofreu um AVC está revoltada com a demora no tempo de socorro. Em causa está a avaria das duas ambulâncias que foram acionadas para fazer o transporte. O utente, que reside em Albufeira, só chegou ao hospital de Faro quase duas horas e meia depois da primeira chamada para o 112 e está internado em estado grave.