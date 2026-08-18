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"Azulinho": uma viagem diária no centro de Lisboa com "Maradona" ao volante

Pelas ruas de Alcântara, em Lisboa, circula uma carrinha azul que liga bairros e transporta moradores. Mas, ao volante do "Azulinho", Bruno Teixeira transporta muito mais do que passageiros: para uma população envelhecida e muitas vezes isolada, tornou-se companhia, amigo, quase família. Há quem o trate como um filho. E quem ainda lhe chame "Maradona".

  • Cláudia Valente de Oliveira
    Cláudia Valente de Oliveira
Há 25 min
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