"Baile de Verão". José Malhoa acelera com a mesma força há 50 anos

O verão em Portugal rima com festas, arraiais e muitos concertos de norte a sul do país. Durante sete semanas, o repórter Luís Vigário acompanhou de perto o lado que o público não vê: os bastidores, as viagens, os preparativos e os nervos antes de cada espetáculo. Assim nasce a nova rubrica "Baile de Verão", que estreia com um nome incontornável da música popular portuguesa: José Malhoa.