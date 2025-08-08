Barco dá à costa no Algarve com 36 adultos e duas crianças, "apresentavam sinais de saúde débil"

Uma embarcação de madeira com 38 pessoas a bordo deu à costa ao final da tarde desta sexta-feira na Praia de Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, Algarve.

"Auxiliados 38 migrantes na praia da Boca do Rio em Vila do Bispo

Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos auxiliaram hoje, 8 de agosto, 38 migrantes, dos quais duas crianças, que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo.

Na sequência de um alerta recebido pelas 20h05, através de um popular que se encontrava nas proximidades, a informar para a chegada de uma embarcação com migrantes, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, da GNR e da Proteção Civil de Vila do Bispo.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil, tendo prontamente auxiliado as mesmas. Foram também empenhados elementos da GNR, da Proteção Civil de Vila do Bispo, do INEM e dos Bombeiros voluntários de Vila do Bispo e Lagos, encontrando-se a realizar uma avaliação clínica a estes migrantes e a garantir o fornecimento de água e comida.

O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência".