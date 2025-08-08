VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Barco dá à costa no Algarve com 36 adultos e duas crianças, "apresentavam sinais de saúde débil"

Uma embarcação de madeira com 38 pessoas a bordo deu à costa ao final da tarde desta sexta-feira na Praia de Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, Algarve.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, a embarcação transportava 36 adultos e duas crianças - as pessoas a bordo apresentavam "sinais de saúde débil". 

O alerta foi dado pelas 20:05 através de um popular que se encontrava nas proximidades e que informou sobre a chegada "de uma embarcação com migrantes". 

"Foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, da GNR e da Proteção Civil de Vila do Bispo", pode ler-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional. 

As autoridades deslocaram-se ao terreno para realizar uma avaliação clínica e garantir o fornecimento de água e comida.

Em baixo pode ler a informação na íntegra disponibilizada pela Autoridade Marítima:

"Auxiliados 38 migrantes na praia da Boca do Rio em Vila do Bispo

Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos auxiliaram hoje, 8 de agosto, 38 migrantes, dos quais duas crianças, que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo.  

Na sequência de um alerta recebido pelas 20h05, através de um popular que se encontrava nas proximidades, a informar para a chegada de uma embarcação com migrantes, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, da GNR e da Proteção Civil de Vila do Bispo. 

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil, tendo prontamente auxiliado as mesmas. Foram também empenhados elementos da GNR, da Proteção Civil de Vila do Bispo, do INEM e dos Bombeiros voluntários de Vila do Bispo e Lagos, encontrando-se a realizar uma avaliação clínica a estes migrantes e a garantir o fornecimento de água e comida.

O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência".

 

Há 2h e 47min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

00:41

Barco dá à costa no Algarve com 36 adultos e duas crianças, "apresentavam sinais de saúde débil"

Há 2h e 47min
1
02:22

Utentes deste centro de saúde estão sem médico de família há mais de meio ano

Ontem às 14:08
2
18:12

Vai dar uma curva: o que têm os Beatles que ver com as tradições do Minho?

Há 2h e 3min
3
03:00

"Arrogância" e "desumanidade" do Governo esbarrou nos "valores constitucionais": José Luís Carneiro

Há 2h e 51min
4
01:19

Dados oficiais sobre a amamentação contrariam ministra do Trabalho

Ontem às 19:19
5
01:26

Associação Solidariedade Imigrante diz que chumbo da lei dos estrangeiros era "evidente"

Ontem às 21:19
6
01:44

Polícias denunciam: falta de efetivos na PSP afeta patrulhamento em todo o país

Ontem às 14:08
7
12:04

Pagaria 200 mil euros por uma estadia? Neste alojamento de luxo no Algarve há quem o faça

3 ago, 21:45
8
01:34

Há décadas que França não via nada assim: incêndio consumiu o equivalente a 17 mil campos de futebol

Ontem às 14:47
9
01:47

Fogo queima natureza, turismo e empregos em Celorico de Basto

7 ago, 21:15
10
00:35

«É o Sporting que é campeão, não são as pessoas»

Há 2h e 22min
11
01:18

"Para terminar, uma boa notícia": Barron Cheng estreou-se a tocar com uma orquestra completa. Detalhe: ele tem três anos

Há 2h e 3min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Barco dá à costa no Algarve com 36 adultos e duas crianças, "apresentavam sinais de saúde débil"

Há 3h e 9min

Dois juízes escolhidos pelo PSD votaram pela inconstitucionalidade de várias normas da lei dos estrangeiros

Ontem às 20:21

Governo autoriza abate de 292 sobreiros para permitir eletrificação da Linha do Douro

Ontem às 12:44

Homem encontrado morto nos passadiços de Espinho

Ontem às 11:14

Combustíveis descem na próxima semana. Saiba quanto

Ontem às 09:29
01:45

FC Porto esteve em peso na despedida a Jorge Costa

7 ago, 14:39
02:02

Altice dispensa mil trabalhadores. Vão ser substituídos por Inteligência Artificial

7 ago, 14:47

Incendiou camião-palco durante atuação de banda na Guarda depois de expulso da festa. Três pessoas tiveram de ser hospitalizadas

7 ago, 13:13
01:55

Prescrição de medicamentos injetáveis e sensores para a diabetes passa a ser limitada a cinco especialidades médicas

Ontem às 14:04
02:18

Cabaz alimentar volta a ficar mais caro. Há alimentos com subidas de 18%

Ontem às 14:06
01:44

Portugueses viram as carteiras mais vazias no início do ano. É a maior queda entre os 38 países da OCDE

Ontem às 14:05
04:28

Sente as pernas inchadas e pesadas durante o verão? Experimente fazer isto

Ontem às 09:45