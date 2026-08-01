Depois de um fluxo sem precedentes de migrantes a entrarem por mar em Ceuta nos últimos dias, a Guardia Civil instalou esta manhã uma barreira marítima flutuante, para conter no imediato todas as entradas a nado na cidade autónoma espanhola. Ainda assim, há quem não considere esta medida suficiente. O próprio autarca de Ceuta diz que a situação ainda está longe de estar normalizada.
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Barreira flutuante com 500 metros de comprimento: a resposta espanhola à invasão de Ceuta
Há 59 min