Beijos e fotografias queimadas. Iranianos em Portugal exigem liberdade para o Irão

Um protesto à porta da embaixada do Irão, em Lisboa, exigiu liberdade para o povo iraniano e o fim da república islâmica. A manifestação juntou cerca de duzentas pessoas este domingo, incluindo pelo menos uma centena de iranianos a viver em Portugal.

Os iranianos presentes dizem que o país e os seus compatriotas, no Irão, são reféns do regime e pediram apoios internacionais, incluindo aos portugueses, mas também aos Estados Unidos da América e a Israel, para acabar com a ditadura religiosa em vigor há 47 anos.

Além dos apelos de liberdade, alguns iranianos fizeram questão de queimar fotografias do ayatollah Ali Khamenei, enquanto outros manifestantes deram beijos, num gesto que seria proibido se estivessem na República Islâmica do Irão.

