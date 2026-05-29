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Beijos, pontapés e bengaladas: Marcelo volta a ficar viral com momento divertido

Marcelo Rebelo de Sousa saiu da Presidência da República há apenas três meses, mas continua a protagonizar momentos que se tornam virais na Internet.

Desta vez, o antigo Presidente da República foi filmado a dar beijos, bengaladas e até pontapés a jovens finalistas do curso de Direito da Universidade de Coimbra.

Fonte do gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa confirma que estas imagens foram captadas num restaurante na cidade dos estudantes, onde o ex-chefe de Estado entrou por acaso.

No local estavam várias famílias e estudantes que participavam em mais uma atividade da Queima das Fitas.

E foram essas mesmas pessoas que pediram a Marcelo Rebelo de Sousa para cumprir uma tradição que dizem dar sorte. Os finalistas devem receber três bengaladas na cartola, três beijos e um pontapé no rabo.

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