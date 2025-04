Bloqueio israelita ameaça sobrevivência dos palestinianos, alerta ONU

A Cruz Vermelha diz que a situação humanitária em Gaza é um “inferno na terra”, no dia em que as Nações Unidas apresentaram um relatório sobre 36 bombardeamentos israelitas que a organização diz que mataram mulheres e crianças e nenhum membro do Hamas. Só nas últimas 24 horas, morreram pelo menos 15 pessoas no território palestiniano. Entretanto, há cada vez menos água potável disponível para mais de dois milhões de pessoas.