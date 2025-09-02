Boa Notícia: astronauta filma rara aurora vermelha a partir do espaço

A Boa Notícia do Jornal Nacional da TVI, esta terça-feira, são breves segundos gravados pelo astronauta Don Petit, a bordo da Estação Espacial Internacional, que mostram uma rara aurora vermelha. As auroras surgem quando partículas solares colidem com átomos e moléculas na alta atmosfera da terra. As vermelhas são mais raras, porque são formadas por uma mais intensa atividade solar que interage com oxigénio a altitudes superiores aos 240 quilómetros, onde a atmosfera é mais fina