Bombeiros criam task-force para reforçar resposta de socorro com pelo menos mais quatro ambulâncias

Os bombeiros querem ajudar a resolver o caos no socorro na Saúde. Já está operacional a task-force de ambulâncias para se evitarem novos casos de atraso no socorro por parte do INEM. Só esta semana três pessoas morreram à espera da chegada de meios médicos. Em causa está um problema recorrente: a falta de ambulâncias ou apenas de macas.
Margarida Neves de Sousa
Há 20 min