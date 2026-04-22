Bruxelas anuncia plano de emergência para enfrentar próximos meses "repletos de incertezas"

Está a agigantar-se a crise energética por toda a Europa, com milhares de voos a serem cancelados para poupar combustível. Em Bruxelas, a resposta passa por um plano que inclui apoios estatais, descida de impostos e “vouchers” energéticos para ajudar as famílias e empresas mais afetadas. As medidas foram apresentadas esta quarta-feira pela Comissão Europeia, para aliviar os impactos da subida dos preços