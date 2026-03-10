VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Há um novo esquema de burla a preocupar as forças policiais portuguesas. Automobilistas estão a ser abordados na estrada por suspeitos que simulam acidentes e exigem dinheiro para pagar alegados estragos. Segundo a PSP, este tipo de crime aumentou 78% em Portugal no ano passado. No Diário da Manhã, o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, deixa vários alertas aos condutores.

Há 54 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Vem aí o "efeito dominó": "Temos uma previsão muito segura e nada animadora de que vai haver aumento generalizado dos preços" - bens alimentares, bens de consumo e não só

Ontem às 21:51
1
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Há 55 min
2

Entrou na habitação enquanto a vítima dormia: Polícia Judiciária deteve suspeito de sequestro e violação de menor em Loures

Ontem às 19:31
3

Neve e agitação marítima colocam 12 distritos sob aviso amarelo

Hoje às 06:02
4

Operação Marquês: advogado oficioso de Sócrates desiste e volta a parar o julgamento

Hoje às 06:30
5
01:57

"Há produtos que triplicaram o preço. Isto está mais difícil". Aumentos preocupam comerciantes e clientes no mercado de Matosinhos

7 mar, 13:55
6
25:00

Veja na íntegra o Polígrafo TVI desta semana

Ontem às 23:56
7
02:33

No dia em que se despediu de Belém, Marcelo parou num supermercado "para fazer tempo"

Ontem às 23:04
8

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Há 50 min
9
01:04

PJ investiga incêndio em resort de luxo em Tróia que é propriedade da herdeira do império Zara

Ontem às 23:12
10
07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Há 54 min
11
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Há 54 min

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Há 50 min
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Há 55 min

Vem aí o "efeito dominó": "Temos uma previsão muito segura e nada animadora de que vai haver aumento generalizado dos preços" - bens alimentares, bens de consumo e não só

Ontem às 21:51
01:34

Combustíveis subiram mas as más notícias não devem ficar por aqui

Ontem às 13:56
02:05

Preço do gasóleo vai mesmo ultrapassar o da gasolina

8 mar, 21:08

Neve e agitação marítima colocam 12 distritos sob aviso amarelo

Hoje às 06:02
01:36

Polígrafo. Frederico Varandas chamou "ladrão" ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol?

Ontem às 23:50
03:01

O novo Presidente da República tem uma promessa para todos nós

Ontem às 13:54
02:22

Últimas palavras de Marcelo como Presidente foram à saída de um supermercado

Ontem às 13:55