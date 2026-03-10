"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Há um novo esquema de burla a preocupar as forças policiais portuguesas. Automobilistas estão a ser abordados na estrada por suspeitos que simulam acidentes e exigem dinheiro para pagar alegados estragos. Segundo a PSP, este tipo de crime aumentou 78% em Portugal no ano passado. No Diário da Manhã, o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, deixa vários alertas aos condutores.