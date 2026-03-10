Cada vez mais jovens médicos escolhem o interior em busca de melhor qualidade de vida

A mensagem do Presidente da República para "olhar de facto para o interior" ganha novo eco num movimento que está a crescer. Cada vez mais jovens médicos optam por viver e trabalhar longe dos grandes centros urbanos, em busca de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e de um custo de vida mais sustentável. O que procuram, afinal, estes profissionais numa carreira fora das cidades? A TVI foi conhecer algumas das respostas