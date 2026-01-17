"Cada vez mais verifica-se um aumento da sífilis, da gonorreia e do HPV"

O sexólogo e terapeuta de casal Fernando Mesquita alerta para o crescimento de várias infeções sexualmente transmissíveis, sublinhando que a prevenção tem sido desvalorizada e que os tratamentos como a PrEP apenas protegem contra o HIV. O especialista defende rastreios regulares e uso consistente do preservativo, lembrando que muitas infeções podem não ter sintomas e afetar pessoas de todas as idades.