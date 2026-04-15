A bebida é um ritual diário para muitos portugueses, mas pode afetar o sono e não é recomendada para os mais novos. Apesar de existirem estudos que apontam para os benefícios da cafeína para crianças com défice de atenção, as coisas não são assim tão simples. Saiba o que dizem os especialistas
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Café faz bem ou mal? Benefícios, riscos e o alerta para as crianças
A bebida é um ritual diário para muitos portugueses, mas pode afetar o sono e não é recomendada para os mais novos. Apesar de existirem estudos que apontam para os benefícios da cafeína para crianças com défice de atenção, as coisas não são assim tão simples. Saiba o que dizem os especialistas
Há 12 min