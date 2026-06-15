Calor mas com um problema: o tempo que pode esperar

As temperaturas voltam a subir de forma gradual a partir de amanhã, embora a evolução não seja igual em todo o território.

Para quem está de férias ou aproveita os dias na praia, o nevoeiro deverá continuar a marcar presença no litoral pelo menos até quinta-feira, mantendo o ambiente mais fresco junto à costa.

Já no interior Norte e Centro, mantém-se a previsão de aguaceiros, trovoadas e eventual queda de granizo. O calor mais intenso deverá chegar apenas no final da semana, com uma subida mais significativa das temperaturas prevista para o próximo fim de semana.