Candidatos unem-se no apelo ao voto para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa

Portugal decide hoje quem será o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Num dia marcado por uma forte afluência matinal, os principais candidatos à Presidência da República já exerceram o seu direito de voto, deixando mensagens de confiança e apelos à participação cívica.

Das declarações emocionadas de António José Seguro às palavras de Gouveia e Melo sobre o "hino à democracia", passando pela confiança de Marques Mendes e André Ventura, a manhã eleitoral ficou marcada pela vontade comum de combater a abstenção.