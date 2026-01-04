VÍDEO SEGUINTE
Captura de Maduro teve meses de "treino e preparação" por parte da Delta Force

Independentemente do que se possa pensar desta operação dos EUA, não há dúvidas de que foi o resultado bem-sucedido de um plano meticuloso. Sabe-se agora que a operação “Resolução Absoluta” foi preparada com meses de treinos e de ensaios. Graças a uma combinação de forças terrestres, aéreas, espaciais e marítimas, Nicolás Maduro foi capturado em poucas horas.

  • Carolina Ribeiro
Há 13 min
