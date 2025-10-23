VÍDEO SEGUINTE
Capturado em Portugal um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido

A Polícia Judiciária deteve em Boliqueime William Woods Byrne, suspeito de chefiar uma rede internacional de tráfico de droga.
O homem, que já tinha sido condenado no Reino Unido a quatro anos e meio de prisão, estava a ser procurado pelas autoridades britânicas

Há 43 min
