A Polícia Judiciária deteve em Boliqueime William Woods Byrne, suspeito de chefiar uma rede internacional de tráfico de droga.
O homem, que já tinha sido condenado no Reino Unido a quatro anos e meio de prisão, estava a ser procurado pelas autoridades britânicas
Capturado em Portugal um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido
Há 43 min