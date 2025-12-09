VÍDEO SEGUINTE
Carlos Alexandre com luz verde para liderar comissão de combate à fraude no SNS

No dia em que o juiz Carlos Alexandre recebeu luz verde para combater a fraude no SNS, a ministra da Saúde foi confrontada por uma utente com os maus salários pagos pelo Estado aos médicos e enfermeiros. Ana Paula Martins concordou, apesar das críticas das quais tem sido alvo pela classe desde que decidiu travar uma batalha contra os desperdícios nos hospitais.

  • Leonor Hemsworth
    Leonor Hemsworth
Há 41 min
