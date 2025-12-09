No dia em que o juiz Carlos Alexandre recebeu luz verde para combater a fraude no SNS, a ministra da Saúde foi confrontada por uma utente com os maus salários pagos pelo Estado aos médicos e enfermeiros. Ana Paula Martins concordou, apesar das críticas das quais tem sido alvo pela classe desde que decidiu travar uma batalha contra os desperdícios nos hospitais.
Carlos Alexandre com luz verde para liderar comissão de combate à fraude no SNS
Leonor Hemsworth
Há 41 min