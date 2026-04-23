VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Carlos Fernandes foi assaltado. Depois, passou de vítima a criminoso, com contas que nunca abriu, uma empresa que não criou e dívidas de milhares de euros

Carlos Fernandes tinha 22 anos quando foi assaltado na Rua Cor‑de‑Rosa, em Lisboa, na madrugada de 20 de janeiro de 2024. Hoje tem 24. Desde então, passou de estudante universitário nos Estados Unidos a arguido em vários processos‑crime, com contas bancárias abertas em seu nome, uma empresa que nunca criou e uma dívida à Segurança Social que já se aproxima dos 300 mil euros.

  • Sónia Trigueirão
    Sónia Trigueirão
Há 32 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30
1
01:51

“Fábrica de droga”. Veja as imagens da estufa de cannabis desmantelada pela PSP

Hoje às 13:06
2

Embarcação afunda-se no Douro: um morto e um sobrevivente

Há 2h e 4min
3
27:30

A entrevista a Cristina Ferreira na íntegra

21 abr, 22:54
4
01:55

Consumo de antidepressivos disparou 82% em dez anos. Ordem dos Psicólogos deixa um alerta

Hoje às 17:01
5
02:02

André fez 600 km para ser tratado após mordido por um cão. Só foi atendido mais de 24 horas depois

Ontem às 16:05
6

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Há 1h e 32min
7
01:19

"Tenho a minha vida aqui enterrada. Precisamos de ajuda e fomos abandonados": corrida contra o tempo na Azinhaga dos Formozinhos

Hoje às 17:01
8
01:10

Luís Filipe Vieira cai à saída do Campus de Justiça

Hoje às 15:37
9
14:26

TVI - Em cima da hora - 23 de abril de 2026

Hoje às 14:00
10
02:07

39 anos de história desapareceram em poucos minutos: incêndio destrói espólio de um rancho folclórico de Albufeira

Hoje às 13:43
11
01:45

Bebé sofre queimaduras de 2.º grau

Ontem às 21:16
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

19:22

Carlos Fernandes foi assaltado. Depois, passou de vítima a criminoso, com contas que nunca abriu, uma empresa que não criou e dívidas de milhares de euros

Há 32 min

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Ex-funcionário apanhado com 278 obras de arte após morte de patrão americano. PJ encontra quadros de Picasso e Miró e artefactos a. C.

Há 1h e 41min

Embarcação afunda-se no Douro: um morto e um sobrevivente

Há 2h e 4min

"Se ficasse na rua, mantinha o apoio". Há mães solteiras a perder o abono de família

Hoje às 07:00
01:19

"Tenho a minha vida aqui enterrada. Precisamos de ajuda e fomos abandonados": corrida contra o tempo na Azinhaga dos Formozinhos

Hoje às 17:01
01:16

Três meses depois, 26 estradas continuam cortadas devido ao mau tempo. Este é o distrito mais afetado

Hoje às 17:00
02:53

Preparavam-se para viver na casa dos sonhos após quatro anos em obras. Depois, chegou a tempestade

Hoje às 16:59
27:30

A entrevista a Cristina Ferreira na íntegra

21 abr, 22:54
12:50

Filhos da Espera(nça). Esperar 10 anos ou ir à guerra para ser mãe

21 abr, 21:26