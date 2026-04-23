Carlos Fernandes foi assaltado. Depois, passou de vítima a criminoso, com contas que nunca abriu, uma empresa que não criou e dívidas de milhares de euros

Carlos Fernandes tinha 22 anos quando foi assaltado na Rua Cor‑de‑Rosa, em Lisboa, na madrugada de 20 de janeiro de 2024. Hoje tem 24. Desde então, passou de estudante universitário nos Estados Unidos a arguido em vários processos‑crime, com contas bancárias abertas em seu nome, uma empresa que nunca criou e uma dívida à Segurança Social que já se aproxima dos 300 mil euros.