Carneiro em campanha no PS e a receber críticas... da esquerda

José Luís Carneiro já está em campanha para as eleições a secretário-geral do PS e ignora as críticas que lhe têm sido feitas: "As pessoas querem mais habitação, querem melhor saúde, melhores rendimentos, melhores condições de via - estas são as minhas preocupações. A minha preocupação não é estar a responder às críticas dos outros partidos."