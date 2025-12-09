"Casa tinha condições, tinha tudo para a bebé. E os pais tratam-se bem". Avó de bebé levada do hospital de Gaia fala pela primeira vez

A TVI descobriu o acampamento onde morava a bebé de quatro meses que foi retirada à mãe por falta de condições e entregue a uma família de acolhimento.

A mãe sensibilizou o país porque, durante todo o tempo em que a criança esteve internada no hospital de Gaia, visitou-a todos os dias. Quando soube que a Segurança Social a iria colocar no sistema de adoção, quebrou as regras do hospital e levou-a. Só a entregou na GNR 24 horas depois.

Esta terça-feira, a avó paterna quebrou o silêncio para acusar a justiça de ter cometido o segundo erro.