Caso Carloto Cotta: "O impacto de uma acusação é sempre muito maior que o de uma absolvição"

O ator Carloto Cotta foi absolvido de todos os crimes, incluindo violação e sequestro. Depois de um pedido de absolvição pelo Ministério Público, foi esta segunda-feira considerado inocente pelo Tribunal de Sintra. No Diário da Manhã desta terça-feira, a psicóloga Carolina Freitas Nunes diz que, embora a maioria das denúncias seja verdadeira, as falsas "têm um impacto devastador - não só na vítima"

Há 3h e 24min
