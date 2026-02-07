VÍDEO SEGUINTE
"Causou-me traumas, mas decidi contar": vítima fala pela primeira vez após condenação de professor de equitação por abuso de menores

Uma das vítimas do professor de equitação condenado a seis anos de prisão efetiva por abuso de menores falou publicamente pela primeira vez sobre o caso. A jovem revela que existem relatos de outras crianças que terão sido abusadas, embora nem todas tenham avançado com queixa, e admite sentir revolta por saber que o arguido continuou a dar aulas a menores após os abusos.

  • Francisco David Ferreira
    Francisco David Ferreira
Há 1h e 37min
