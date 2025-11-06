Centenas de famílias nos EUA processam plataformas virtuais por falhas na segurança dos menores

Nos EUA, várias famílias estão a processar plataformas de jogos por falhas de segurança que permitem que pedófilos entrem nos chats, fazendo-se passar por crianças. Na Áustrália, as autoridades alertam para um novo esquema: influenciadores que aliciam vítimas na internet, sobretudo meninas, a cometerem atos violentos, contra si ou contra outros.