Centenas de famílias nos EUA processam plataformas virtuais por falhas na segurança dos menores

Nos EUA, várias famílias estão a processar plataformas de jogos por falhas de segurança que permitem que pedófilos entrem nos chats, fazendo-se passar por crianças. Na Áustrália, as autoridades alertam para um novo esquema: influenciadores que aliciam vítimas na internet, sobretudo meninas, a cometerem atos violentos, contra si ou contra outros.

  • Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 46min
Lisboa, Oeiras, Sintra e mais: vários concelhos vão ter cortes de eletricidade durante o fim de semana

Hoje às 13:33
Homem mata mulher à facada em plena via pública no Porto

Há 1h e 31min
Tem 48 anos e há 32 que entra e sai da prisão: reclusa de Tires em choque com guardas prisionais

Hoje às 14:49
Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

Ontem às 14:11
"Chegámos a um ponto em que a situação na saúde parece insustentável": 5.ª Coluna na íntegra

Há 1h e 6min
"É assim que vivemos aqui". Soldados ucranianos queixam-se da falta de pessoal para resistir em Pokrovsk

Hoje às 14:48
Homem assassinado em Alcobaça por ciúmes. Suspeito entregou-se à GNR

Ontem às 21:37
PJ faz buscas à construtora Verdasca e à Câmara de Ourém por suspeitas de crimes ambientais

Ontem às 21:42
Acidente grave na A4 corta trânsito nos dois sentidos para aterragem de helicóptero do INEM

Hoje às 08:33
Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Há 3h e 12min
No maior bairro de habitação social de Lisboa trabalhar já não chega para escapar à pobreza

Ontem às 21:41
Homem mata vizinho em Alcobaça por acreditar que era amante da mulher

Hoje às 12:36
