O mercado imobiliário pode enfrentar novas dificuldades. O presidente da maior construtora nacional, a Mota-Engil, critica os concursos públicos e alerta para possíveis consequências no setor. Carlos Mota Santos prevê ainda que o aumento do preço dos combustíveis venha a pressionar os custos da construção, o que poderá refletir-se numa nova subida no mercado da habitação.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
CEO da Mota-Engil critica concursos públicos que vão pelo mais barato e alerta para o agravamento do mercado imobiliário
-
Vanessa Pereira
Hoje às 13:22