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CEO da Mota-Engil critica concursos públicos que vão pelo mais barato e alerta para o agravamento do mercado imobiliário

O mercado imobiliário pode enfrentar novas dificuldades. O presidente da maior construtora nacional, a Mota-Engil, critica os concursos públicos e alerta para possíveis consequências no setor. Carlos Mota Santos prevê ainda que o aumento do preço dos combustíveis venha a pressionar os custos da construção, o que poderá refletir-se numa nova subida no mercado da habitação.

  • Vanessa Pereira
    Vanessa Pereira
Hoje às 13:22
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