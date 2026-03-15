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CEO da Mota-Engil critica medidas do Governo e alerta para o agravamento do mercado imobiliário

O mercado imobiliário pode enfrentar novas dificuldades. O presidente da maior construtora nacional, a Mota-Engil, faz duras críticas às medidas do Governo e alerta para possíveis consequências no setor. Carlos Mota Santos prevê ainda que o aumento do preço dos combustíveis venha a pressionar os custos da construção, o que poderá refletir-se numa nova subida no mercado da habitação.

  • Vanessa Pereira
    Vanessa Pereira
Há 14 min
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