Está a decorrer até este domingo o peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro. É uma das maiores iniciativas solidárias do país, que junta 20 mil voluntários a nível nacional. A nova caixa azul é a novidade deste ano.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Cerca de 20 mil voluntários recolhem donativos para Liga Portuguesa contra o Cancro
Está a decorrer até este domingo o peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro. É uma das maiores iniciativas solidárias do país, que junta 20 mil voluntários a nível nacional. A nova caixa azul é a novidade deste ano.
Há 43 min