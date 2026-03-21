O Município de Viseu lançou uma campanha inovadora e pedagógica chamada "Chapa isto no jardim". A partir de agora, as receitas provenientes do abate de veículos abandonados na via pública serão integralmente reinvestidas na criação e manutenção de espaços verdes por todo o concelho, transformando poluição visual e ambiental em benefício para a comunidade.
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"Chapa isto no jardim": Viseu transforma dinheiro de carros abandonados em espaços verdes
- Tânia Rei
Há 1h e 29min