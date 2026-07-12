O Chega quer explicações do Governo sobre a polémica em que está envolvido o ministro da Administração Interna. Em causa estão as obras numa casa de Luís Neves, que começaram a ser feitas quando o agora governante era diretor nacional da Polícia Judiciária. Estas obras foram feitas por um empreiteiro que tinha recebido cerca de dois milhões de euros em contratos da PJ.
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Chega acusa MAI de fugir ao escrutínio, depois de Luís Neves recusar divulgar comprovativos
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