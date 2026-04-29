Chega lança ultimato ao Governo e apresenta a sua condição para aprovar a reforma laboral

No debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro, pressionado pelo PS, reiterou o compromisso de atribuir um suplemento extraordinário de pensões durante o verão, caso as contas públicas o permitam. Já sobre a reforma do Código do Trabalho, com toda a oposição a contestar o Governo, o Chega deixou uma condição para viabilizar o apoio: a redução da idade da reforma, colocando essa exigência no centro da negociação política.