"Cheguei à Índia": desaparecimento de adolescente de 13 anos em Vendas Novas ganha contornos misteriosos

O desaparecimento de uma adolescente de 13 anos, residente em Vendas Novas, está a ganhar contornos cada vez mais enigmáticos. A menor terá publicado esta quinta-feira um vídeo nas redes sociais onde afirma encontrar-se na Índia, alegando ter fugido de forma voluntária. A família, no entanto, não acredita na informação divulgada, sublinhando que a adolescente não poderia sair do país sem autorização dos pais.