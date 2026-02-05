VÍDEO SEGUINTE
Cheias em Portugal: há quase 30 anos que não havia previsão tão grave para o Ribatejo

Está de novo ativado o alerta vermelho da Proteção Civil por causa de cheias severas e já há evacuações em curso. Espanha vai fazer descargas no Tejo e isso pode ter consequências devastadoras com a subida abrupta da água. Em Santarém, a Câmara já determinou a evacuação obrigatória nas zonas ribeirinhas e o fecho de todas as escolas. É sobretudo na zona do Ribatejo que se esperam mais inundações

