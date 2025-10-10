VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Choque em Castro Daire: suicídios entre adolescentes deixam pais assustados

Em Castro Daire vive-se uma angústia na comunidade. Uma sucessão de suicídios e tentativas de suicídio que envolve jovens de 16 e 17 anos, quase todos da mesma turma.

Neste concelho do distrito de Viseu, só nos dois últimos meses, dois adolescentes tiraram a própria vida e pelo menos outros quatro planearam ou tentaram fazer o mesmo.

A Polícia Judiciária está já a investigar uma eventual relação entre os casos, procurando saber se há algum motivo obscuro pode detrás de tudo o que está a acontecer.

Nota do Editor: se sofre de solidão ou problemas de saúde mental, procure ajuda. Deixamos alguns contactos úteis:

  • SOS Voz Amiga - 213 544 545; 912 802 669; 963 524 660; 930 712 500  
  • Linha SNS 24 - 808 24 24 24 (opção 4) - Aconselhamento psicológico 24 horas por dia. 
  • Linha Nacional de Prevenção do Suicídio - 1411
  • Conversa Amiga - 808 237 327 ou 210 027 159 (Atendimento diário das 15h00 às 22h00). 
  • Telefone da Amizade - 222 080 707 (Atendimento diário das 16h00 às 23h00). 
  • Voz de Apoio - 225 506 070 (Atendimento das 21h00 às 24h00, com contacto por email sos@vozdeapoio.pt). 
  • Vozes Amigas de Esperança de Portugal - 222 030 707 (Atendimento diário das 16h00 às 22h00).  
Há 21 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:13

Grupo encapuzado invade esplanada de bar em Olhão e causa o caos

Ontem às 15:06
1
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
2
05:24

Arrendaram uma casa em Mafra, pagaram três meses e lá continuam. Entretanto passaram-se cinco anos

8 out, 22:02
3
01:41

Israel retirou as tropas para as posições acordadas: cessar-fogo já começou

Hoje às 14:16
4
01:30

Se é pensionista: é disto que vai beneficiar em 2026

Hoje às 14:12
5
01:25

Este fim de semana: 30ºC

Hoje às 14:15
6
02:12

Aqui de certeza que ganha a CDU. A outra lista esqueceu-se de entregar as assinaturas

Ontem às 22:07
7
01:33

As imagens do violento confronto com 40 pessoas no Algarve

6 out, 22:22
8
01:07

Funcionária acusada de trancar aluno com autismo na arrecadação de uma escola em Matosinhos

Ontem às 21:38
9
01:31

As imagens que mostram o plano de fuga dos imigrantes marroquinos que chegaram ao Algarve

Ontem às 21:56
10

Falsos polícias roubam barras de prata avaliadas em 100 mil euros em Gondomar

Hoje às 11:21
11
05:12

Noronha Lopes apresenta-se como gestor de sucesso. Mas os relatórios e contas das empresas que detém mostram o contrário

Ontem às 21:12
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

07:01

Confidencial: Relação recusa divulgar nome do juiz que mandou investigar Ivo Rosa

Há 16 min
02:37

Membro de gangue de Marrocos foi o primeiro fugir de Portugal. O resto do grupo seguiu-o para Espanha

Há 30 min
01:25

Este fim de semana: 30 ºC

Hoje às 14:15

Agente da PSP auxilia parto à porta do novo hospital em Sintra: o bebé "está bem"

Hoje às 11:18
01:30

Se é pensionista: é disto que vai beneficiar em 2026

Hoje às 14:12

Falsos polícias roubam barras de prata avaliadas em 100 mil euros em Gondomar

Hoje às 11:21
01:59

Linha SNS24 sob pressão: um milhão de chamadas podem ficar por atender no inverno

Há 30 min
01:50

Uma embalagem de arroz já custa mais de 1,5 euros

Hoje às 14:14
01:28

Telhado de amianto põe em causa serviço de dermatologia do Hospital Egas Moniz

Hoje às 13:59
01:31

As imagens que mostram o plano de fuga dos imigrantes marroquinos que chegaram ao Algarve

Ontem às 21:56
05:24

Casal luta há cinco anos para recuperar casa arrendada a inquilinos que deixaram de pagar

8 out, 22:02