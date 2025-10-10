Choque em Castro Daire: suicídios entre adolescentes deixam pais assustados

Em Castro Daire vive-se uma angústia na comunidade. Uma sucessão de suicídios e tentativas de suicídio que envolve jovens de 16 e 17 anos, quase todos da mesma turma.
Neste concelho do distrito de Viseu, só nos dois últimos meses, dois adolescentes tiraram a própria vida e pelo menos outros quatro planearam ou tentaram fazer o mesmo.
A Polícia Judiciária está já a investigar uma eventual relação entre os casos, procurando saber se há algum motivo obscuro pode detrás de tudo o que está a acontecer.
Nota do Editor: se sofre de solidão ou problemas de saúde mental, procure ajuda. Deixamos alguns contactos úteis:
- SOS Voz Amiga - 213 544 545; 912 802 669; 963 524 660; 930 712 500
- Linha SNS 24 - 808 24 24 24 (opção 4) - Aconselhamento psicológico 24 horas por dia.
- Linha Nacional de Prevenção do Suicídio - 1411
- Conversa Amiga - 808 237 327 ou 210 027 159 (Atendimento diário das 15h00 às 22h00).
- Telefone da Amizade - 222 080 707 (Atendimento diário das 16h00 às 23h00).
- Voz de Apoio - 225 506 070 (Atendimento das 21h00 às 24h00, com contacto por email sos@vozdeapoio.pt).
- Vozes Amigas de Esperança de Portugal - 222 030 707 (Atendimento diário das 16h00 às 22h00).