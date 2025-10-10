Choque em Castro Daire: suicídios entre adolescentes deixam pais assustados

Em Castro Daire vive-se uma angústia na comunidade. Uma sucessão de suicídios e tentativas de suicídio que envolve jovens de 16 e 17 anos, quase todos da mesma turma.

Neste concelho do distrito de Viseu, só nos dois últimos meses, dois adolescentes tiraram a própria vida e pelo menos outros quatro planearam ou tentaram fazer o mesmo.

A Polícia Judiciária está já a investigar uma eventual relação entre os casos, procurando saber se há algum motivo obscuro pode detrás de tudo o que está a acontecer.

Nota do Editor: se sofre de solidão ou problemas de saúde mental, procure ajuda. Deixamos alguns contactos úteis: