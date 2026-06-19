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Chumbo da reforma laboral "é o que é". Montenegro lamenta falta de coragem e reafirma "confiança absoluta" na ministra

O primeiro-ministro lamenta que à esquerda e à direita os partidos não tenham conseguido colocar à frente o que diz ser o interesse nacional. Luís Montenegro admite que o acordo esteve quase fechado com o Chega, mas não se concretizou porque André Ventura impôs como condição a descida da idade da reforma, algo que, diz, coloca em causa a sustentabilidade da Segurança Social.

Há 1h e 54min
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