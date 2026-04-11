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Cinco dias depois, António José Seguro conclui primeira Presidência Aberta com recados ao Governo

António José Seguro terminou a sua primeira Presidência Aberta, um roteiro de cinco dias marcado por visitas aos concelhos mais afetados pelas intempéries do início do ano. Assumindo um papel de fiscalização do Executivo, o Presidente da República ouviu as populações e deixou vários recados ao Governo, prometendo não esquecer o que viu e escutou no terreno.

  • Vanessa Pereira
    Vanessa Pereira
Há 35 min
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