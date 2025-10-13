VÍDEO SEGUINTE
Cinco em cinco: o número mágico que permitiu a Montenegro reclamar vitória

O Chega, que ambicionava conquistar 30 autarquias, ficou-se por três, mas reforçou a sua implantação local. O PS perdeu várias câmaras e a presidência da Associação Nacional de Municípios, embora tenha recuperado terreno face às legislativas. Já o PSD saiu como grande vencedor da noite: recuperou autarquias, conquistou as cinco maiores cidades do país, e garantiu também a liderança da Associação Nacional de Municípios.

Há 1h e 10min
