Cinco urgências de obstetrícia fechadas no Natal
Até ao momento, o portal do SNS dá conta de cinco urgências de obstetrícia e uma de pediatria encerradas na véspera e no dia de Natal. Haverá outros constrangimentos, com hospitais a atenderem só com referenciação do INEM
Há 30 min