O caso mais grave de mortes no interior de viaturas durante um incêndio aconteceu em Pedrógão Grande na chamada “estrada da morte”, local onde dezenas perderam a vida encurralados pelas chamas. Foi o que aconteceu em Espanha, onde quatro pessoas morreram no interior dos automóveis e as restantes durante tentativas de fuga a pé. Estes são os conselhos das autoridades para momentos desses.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Circular com luzes acesas e fechar as janelas. Tudo o que deve fazer se circular de carro perto de um incêndio
-
Patrícia Manguito
Há 14 min