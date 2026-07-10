Circular com luzes acesas e fechar as janelas. Tudo o que deve fazer se circular de carro perto de um incêndio

O caso mais grave de mortes no interior de viaturas durante um incêndio aconteceu em Pedrógão Grande na chamada “estrada da morte”, local onde dezenas perderam a vida encurralados pelas chamas. Foi o que aconteceu em Espanha, onde quatro pessoas morreram no interior dos automóveis e as restantes durante tentativas de fuga a pé. Estes são os conselhos das autoridades para momentos desses.