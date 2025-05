Cirurgias adicionais aumentaram 76% no SNS em três anos

De acordo com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, o número de cirurgias adicionais aumentou 76% em três anos, de 2021 a 2024, um valor muito superior às realizadas em horário normal. O aumento é justificado com a necessidade de recuperar as listas de espera que engrossaram com a pandemia da covid-19, onde toda a atividade programada não urgente foi cancelada.