Cirurgias aos sábados: diretor clínico que autorizou alegada fraude no SNS foi quem autorizou consulta às gémeas luso-brasileiras

Já há conclusões das auditorias e dos inquéritos abertos no Hospital de Santa Maria, na sequência da investigação do Exclusivo. O médico Miguel Alpalhão, que faturou 700 mil euros aos sábados, com cirurgias adicionais entre 2023 e 2024 vai mesmo ser alvo de um processo disciplinar e pode e arrisca o despedimento. Além disso, o hospital, que é o maior do país, vai pedir o direito de regresso de pelo menos 350 mil euros faturados indevidamente por este dermatologista. Mas há outro escândalo por detrás deste: o diretor clínico que abriu porta a esta alegada fraude no SNS foi precisamente o mesmo que autorizou a consulta às gémeas luso-brasileiras que provocou um gasto de mais de mais de quatro milhões de euros ao Estado.