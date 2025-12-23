Cláudio Valente terá estado várias vezes na Brown antes de concretizar o tiroteio

Um funcionário da Universidade de Brown terá alertado a segurança para a presença de um homem suspeito no local ao longo de várias semanas, e esse homem seria mesmo o atirador português Cláudio Valente. O aviso foi desvalorizado e o emigrante concretizou mesmo o tiroteio fatal. As motivações ainda são um mistério. A PJ diz que não encontrou nenhum indicio que permita tirar conclusões.