VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

CNN e NPR investigam ficheiros com denúncias de alegada vítima de Trump

A Rádio Pública Nacional (NPR), dos Estados Unidos, diz ter tido acesso a ficheiros do FBI que o Departamento de Estado nunca divulgou e que incriminariam o Presidente dos Estados Unidos no caso conhecido como os Ficheiros Epstein. De acordo com a NPR, entre as dezenas de ficheiros encontram-se conteúdos relativos a três tomadas de declarações de uma mulher que alega que Trump tentou a obrigá-la a fazer-lhe sexo oral, mas que, como ela mordeu o pénis do agora Presidente, este lhe bateu na cabeça e acabou expulsa da casa onde tudo aconteceu. A mesma vítima, definida como "testemunha número quatro," terá dito ainda, de acordo com a NPR, que os abusos aconteceram depois de ter sido apresentada a Donald Trump por Jeffrey Epstein, numa casa na Carolina do Sul. A testemunha número quatro terá ainda declarado que também foi vítima de abusos por parte de Epstein, que a drogou e a embebedou, antes de a forçar a fazer-lhe sexo oral. A CNN Internacional investigou vários registos de provas e concluiu que dezenas de ficheiros foram retirados da página oficial do Departamento de Justiça, tendo, em vários casos, sido reintroduzidas. O Departamento de Justiça nega todas as acusações e defende a conduta do Presidente Trump, que fala em notícias "falsas e sensacionalistas."

Há 2 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Homem esfaqueado no metro do Bolhão por grupo de cinco jovens. Arma foi encontrada no lixo

Há 3h e 23min
1

Grupo detido mais de um mês depois de "plano" para vigiar, perseguir e emboscar casal em Gondomar

Hoje às 17:18
2

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Há 3h e 26min
3

Amadora: homem baleado na via pública em estado crítico 

Hoje às 17:50
4

Morreu Antonio Tejero

Há 3h e 26min
5

Champions: o Real Madrid-Benfica EM IMAGENS

Há 1h e 10min
6
02:20

Disparos junto a escola em Setúbal terão sido ato de retaliação

Hoje às 14:53
7
01:25

Crime violento em Lisboa: houve tiros no meio da capital

Há 1h e 50min
8
02:19

Trump volta a ameaçar atacar o Irão e acusa democratas de "destruírem o país" - o discurso do Estado da União

Hoje às 15:59
9
02:09

Há tetraplégicos a recuperar os movimentos com uma injeção na medula óssea

Hoje às 15:57
10

Operação "Terra Queimada". Sete arguidos em investigação a fraude de 3,6 ME com fundos europeus na Madeira

Hoje às 16:51
11
01:24

Voltaram a ouvir-se disparos no bairro da Bela Vista

Há 1h e 41min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Homem esfaqueado no metro do Bolhão por grupo de cinco jovens. Arma foi encontrada no lixo

Há 3h e 23min

Grupo detido mais de um mês depois de "plano" para vigiar, perseguir e emboscar casal em Gondomar

Hoje às 17:18
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

Hoje às 13:59
02:09

Há tetraplégicos a recuperar os movimentos com uma injeção na medula óssea

Hoje às 15:57

Ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC. Primeiros exames descartam acidente vascular cerebral

Hoje às 12:12

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Hoje às 07:18
01:31

Feto encontrado em estação de tratamento de vidro em Cantanhede

Hoje às 14:53
07:42

Urgência de obstetrícia do Barreiro vai fechar, mas autarquia garante que não foi avisada: “Temo que esta medida crie um novo caos”

Hoje às 09:06
01:54

Maior equidade no acesso a medicamentos evitava 1577 mortes por ano em Portugal - diz estudo

Hoje às 15:55

Morreu Antonio Tejero

Há 3h e 26min
03:36

As poeiras do Saara chegaram a Portugal - os cuidados a tomar

Ontem às 13:33