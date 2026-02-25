A Rádio Pública Nacional (NPR), dos Estados Unidos, diz ter tido acesso a ficheiros do FBI que o Departamento de Estado nunca divulgou e que incriminariam o Presidente dos Estados Unidos no caso conhecido como os Ficheiros Epstein. De acordo com a NPR, entre as dezenas de ficheiros encontram-se conteúdos relativos a três tomadas de declarações de uma mulher que alega que Trump tentou a obrigá-la a fazer-lhe sexo oral, mas que, como ela mordeu o pénis do agora Presidente, este lhe bateu na cabeça e acabou expulsa da casa onde tudo aconteceu. A mesma vítima, definida como "testemunha número quatro," terá dito ainda, de acordo com a NPR, que os abusos aconteceram depois de ter sido apresentada a Donald Trump por Jeffrey Epstein, numa casa na Carolina do Sul. A testemunha número quatro terá ainda declarado que também foi vítima de abusos por parte de Epstein, que a drogou e a embebedou, antes de a forçar a fazer-lhe sexo oral. A CNN Internacional investigou vários registos de provas e concluiu que dezenas de ficheiros foram retirados da página oficial do Departamento de Justiça, tendo, em vários casos, sido reintroduzidas. O Departamento de Justiça nega todas as acusações e defende a conduta do Presidente Trump, que fala em notícias "falsas e sensacionalistas."
CNN e NPR investigam ficheiros com denúncias de alegada vítima de Trump
Há 2 min