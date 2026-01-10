CNN fez a reconstituição da morte de uma mulher às mãos de um agente do ICE em Minneapolis

Quase imediatamente a seguir ao tiroteio que matou uma mulher, surgiram versões divergentes sobre o que se passou. A administração norte-americana responsabilizou a vítima por alegadamente ter tentado atropelar um agente do ICE, mas vários vídeos captados durante o incidente mostram uma realidade diferente. A CNN americana fez, pela primeira vez, uma reconstrução segundo a segundo do que aconteceu.