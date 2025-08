Um estudante em Gaza continua a fazer os exames para passar de ano e está quase a terminar o ensino secundário, graças ao apoio de uma organização em Portugal, que ajuda também meninas a estudar às escondidas no Afeganistão.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) falou com alguns destes jovens, que se agarram à esperança de um futuro melhor no meio da guerra e da repressão.